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Юрист Кофанов назвал распространенную ошибку при увольнении

Часто работники соглашаются уволиться по собственному желанию.
Владимир Рубанов 2024-03-18 18:05:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

При разных процедурах увольнения работник получает разные выплаты, поэтому важно не допускать при этом ошибок, рассказал радио Sputnik юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Часто работника просят уволиться по собственному желанию. Если человек не нарушал трудовую дисциплину, ему лучше не соглашаться на это, сказал юрист. Лучше договориться об увольнении по соглашению сторон, тогда можно претендовать на компенсацию. Она выплачивается исключительно по договоренности между работником и работодателем.

Максимальные выплаты работник получает при официальном сокращении. Работодатель обязан предупредить о сокращении за два месяца, продолжать платить сотруднику зарплату, а при увольнении выплатить выходное пособие в размере одного среднего заработка.

Если сокращенный сотрудник не сможет найти работу в течение следующих трех месяцев, он и за это время получит зарплату, рассказал юрист.

#увольнение #зарплата #работа #Сокращение #трудоустройство #компенсации
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