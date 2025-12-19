МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эвакуированные из Красноармейска рассказали о зверствах и грабежах боевиков

Российские военнослужащие помогают местным жителям перебраться в тыловые районы.
19-12-2025 05:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Эвакуированные из Красноармейской агломерации мирные жители с ужасом вспомнили о зверствах и грабежах боевиков ВСУ, с которыми они столкнулись в своем городе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выбраться из Красноармейска и других близлежащих населенных пунктов жителям помогли военнослужащие группировки войск «Центр». С соблюдением всех необходимых мер предосторожности и конспирации они вывели граждан в безопасные места, а также помогли перенести их вещи. Многие забирали с собой домашних питомцев.

«Даже в магазин единственный не пускали. Дуло автомата к голове и выгоняли. Мирных людей в подвалах расстреливали. Молодежь внаглую заламывали и в машинах увозили», - рассказал Валерий Фомин.

«Они скидывали дроны даже на своих. Деток с родителями ТЦКашники увозили. Ко мне один раз прицепились, когда с работы выходила: «Чего не эвакуируешься?» - вспомнила Наталья Регурецкая.

Она поблагодарила российских военных за четкую эвакуацию и помощь. С собой жительница забрала кота, который сопровождает ее еще с тех пор, как она жила в Авдеевке.

Ранее эвакуированные жители Купянска рассказали, как бойцы ВС РФ вывели их через минные поля.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #эвакуация #красноармейск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 