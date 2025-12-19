Эвакуированные из Красноармейской агломерации мирные жители с ужасом вспомнили о зверствах и грабежах боевиков ВСУ, с которыми они столкнулись в своем городе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выбраться из Красноармейска и других близлежащих населенных пунктов жителям помогли военнослужащие группировки войск «Центр». С соблюдением всех необходимых мер предосторожности и конспирации они вывели граждан в безопасные места, а также помогли перенести их вещи. Многие забирали с собой домашних питомцев.

«Даже в магазин единственный не пускали. Дуло автомата к голове и выгоняли. Мирных людей в подвалах расстреливали. Молодежь внаглую заламывали и в машинах увозили», - рассказал Валерий Фомин. «Они скидывали дроны даже на своих. Деток с родителями ТЦКашники увозили. Ко мне один раз прицепились, когда с работы выходила: «Чего не эвакуируешься?» - вспомнила Наталья Регурецкая.

Она поблагодарила российских военных за четкую эвакуацию и помощь. С собой жительница забрала кота, который сопровождает ее еще с тех пор, как она жила в Авдеевке.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.