Жители Купянска, сумевшие выбраться из города, рассказали, как российские военнослужащие вывели их через заминированные поля, сообщил корреспондент Михаил Аброськин в репортаже с места событий.

По его данным, эвакуация мирных жителей фактически превратилась в отдельную спецоперацию. Операторы беспилотников заметили мать с сыном, которые самостоятельно вышли из северо-западного пригорода Купянска и двигались по открытой местности навстречу российским позициям. Военнослужащие приняли решение сопровождать людей дистанционно, используя дроны. С помощью сброшенных беспилотниками записок, а затем после доставки рации по радиосвязи бойцы объясняли, по какому маршруту можно безопасно пройти через минные поля и разрушенные участки.

«По рации вообще было легко идти. Нас вели, дрон за нами наблюдал, рация в руках. Если видят опасность, говорят, мы следовали влево или вправо. Потому что там мины, блиндажи разбитые, колючка. Нам говорил, куда идти, правее или левее. Вели нас, все время по рации контролировали», - пояснила женщина.

Путь занял почти весь день. К вечеру люди, находившиеся в состоянии сильного стресса и физического истощения, добрались до укрытия, где им оказали помощь военные медики. После отдыха они рассказали, что ранее уже пытались покинуть город, однако из-за обстрелов и активности беспилотников это было практически невозможно.

«Последний год со стороны Украины участились самообстрелы, то есть они обстреливали свои же позиции, свою территорию, по городу постоянно били. И в основном по большей части по мирным жителям. Поэтому выйти никуда нельзя было», - сказал эвакуированный.

По словам жителей, в Купянске было опасно даже выходить за водой, а многие соседи и родственники погибли в ходе боевых действий. Как утверждает корреспондент, мирных жителей, не успевших уехать, нередко обвиняли в сотрудничестве с противником. В завершение семья поблагодарила российских военнослужащих за помощь, отметив, что без их поддержки выбраться из города было бы невозможно.

«Я всем мальчикам благодарна очень. Кто нас вел, кто нас принял. Перевел через переправу. Все молодцы, сработали отлично», - отметила эвакуированная.

В настоящее время подразделения группировки войск «Запад» контролируют освобожденный Купянск. Как сообщил корреспондент, боестолкновения продолжаются на юго-западных окраинах города, где российские силы пресекают попытки прорыва украинских подразделений к жилой застройке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.