Лукашенко назвал Меланию Трамп самым грозным оружием президента США

Белорусский лидер принял в Минске спецпосланника Трампа по Белоруссии Джона Коула.
Константин Денисов 19-12-2025 05:45
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал супругу главы Белого дома Дональда Трампа Меланию его самым грозным оружием. Об этом он рассказал на встрече с делегатами VII Всебелорусского народного собрания.

«Я Джону Коулу сказал - ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть, Меланию? Она наш человек, славянка», - сказал Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, для Трампа было бы полезным больше подключать свою жену к решению политических вопросов. Кроме того, он назвал ее симпатичной женщиной и пошутил, что президент США из-за ревности может разорвать отношения с Белоруссией.

Коул с женой находился с визитом в Минске с 12 по 13 декабря. Он провел переговоры с президентом Белоруссии, в том числе, по ситуации на Украине.

Ранее Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, что президент России Владимир Путин действительно хочет мира на Украине.

#белоруссия #сша #Дональд Трамп #Александр Лукашенко #мелания трамп
