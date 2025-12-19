Лукашенко назвал Меланию Трамп самым грозным оружием президента США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал супругу главы Белого дома Дональда Трампа Меланию его самым грозным оружием. Об этом он рассказал на встрече с делегатами VII Всебелорусского народного собрания.

«Я Джону Коулу сказал - ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть, Меланию? Она наш человек, славянка», - сказал Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, для Трампа было бы полезным больше подключать свою жену к решению политических вопросов. Кроме того, он назвал ее симпатичной женщиной и пошутил, что президент США из-за ревности может разорвать отношения с Белоруссией.

Коул с женой находился с визитом в Минске с 12 по 13 декабря. Он провел переговоры с президентом Белоруссии, в том числе, по ситуации на Украине.

Ранее Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, что президент России Владимир Путин действительно хочет мира на Украине.