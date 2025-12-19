В Евросоюзе испугались слов президента России Владимира Путина о «европейских подсвинках». Это отметили в эфире немецкого телеканала Welt.

«В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским "подсвинкам". Многие из них испугались того, что он сказал», - сказала ведущая.

Она добавила, что ЕС стоило бы обратить внимание на слова российского лидера. Отдельно была упомянута глава Евродипломатии Кая Каллас с ее неосторожной риторикой в адрес России.

Ранее Путин заметил, что при администрации Джо Байдена «европейские подсвинки» стремились быстро разрушить Россию и поживиться на этом. Однако, по словам ведущей Welt, теперь ЕС остается лишь терпеть ответ Путина.