МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших при пожаре на турецком курорте увеличилось до десяти

Пострадали 32 человека. Россиян среди них нет.
Ирина Егорова 2025-01-21 09:39:56
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Число погибших в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до десяти. Пострадали 32 человека, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что среди погибших и пострадавших граждан РФ нет.

Сообщается, что пожар охватил отель курорта сегодня ночью, в ликвидации последствий ЧП участвуют 267 сотрудников оперативных служб. Возгорание пока не удалось ликвидировать.

Карталкая - это относительно молодой горнолыжный курорт. Он находится на северо-западе Турции, у подножия горного массива Кероглу, между Стамбулом и Анкарой. Сейчас здесь самый пик сезона для катания на горных лыжах или сноуборде.

#в стране и мире #пожар #Турция #МВД #погибшие #горнолыжный курорт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 