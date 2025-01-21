Число погибших при пожаре на турецком курорте увеличилось до десяти

Число погибших в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до десяти. Пострадали 32 человека, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что среди погибших и пострадавших граждан РФ нет.

Сообщается, что пожар охватил отель курорта сегодня ночью, в ликвидации последствий ЧП участвуют 267 сотрудников оперативных служб. Возгорание пока не удалось ликвидировать.

Карталкая - это относительно молодой горнолыжный курорт. Он находится на северо-западе Турции, у подножия горного массива Кероглу, между Стамбулом и Анкарой. Сейчас здесь самый пик сезона для катания на горных лыжах или сноуборде.