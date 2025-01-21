РФ не получала данные о пострадавших россиянах при пожаре в Турции

Сегодня около 3 часов ночи возник сильный пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу. По предварительным данным, в результате происшествия погибли шесть человек, 31 ранен. Об этом сообщает газета Hurriyet.

На ЧП уже отреагировали в посольстве РФ в республике. В дипломатическом представительстве сообщили, что данные о пострадавших россиянах не поступали.

«Сведений о наличии российских граждан среди пострадавших или погибших в посольство не поступало», - цитирует заявление РИА Новости.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать сотрудники турецких оперативных служб. Пожарным пока не удалось справиться с огнем.