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Попова: случаи перехода птичьего гриппа на людей фиксируются еженедельно

Ранее информация о новых заболеваниях поступала гораздо реже - раз в несколько лет, потом несколько раз в год, отметила она.
Ирина Егорова 2024-12-12 11:25:08
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения птичьего гриппа A (H5N2) остаются высокими. Сейчас в некоторых странах отмечаются случаи заболевания и у рогатого скота, и у людей. Причем информация о новых заболеваниях поступает еженедельно.

«Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет», - сказала глава ведомства.

Высокопатогенный грипп является зоонозом, то есть передается людям от животного. При этом не доказано, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

Первый случай заражения человека птичьим гриппом в России был зафиксирован в феврале 2021 года, где среди птиц произошла вспышка заражения.

Чтобы защитить себя от гриппа, заведующий лабораторией эпизоотологии и мониторинга ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» Михаил Волков посоветовал избегать скопления диких птиц, не прикармливать их с рук, особенно голубей.

Эксперт отметил, что, помимо гриппа, голуби передают и другие опасные болезни, в частности сальмонеллез и орнитоз. Также он посоветовал мыть руки, потому что воздействие мыла резко снижает риск заражения.

#птичий грипп #роспотребнадзор #заболевание #анна попова #риски #распространение #человек #птица
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