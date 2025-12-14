Межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле на максимально близкую дистанцию

Межзвездная комета 3I/ATLAS в пятницу 19 декабря максимально близко приблизится к Земле. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта.

По словам эксперта, космическое тело пройдет на слишком отдаленном от нашей планеты расстоянии, чтобы оказать на нее какое либо влияние.

«Девятнадцатого декабря произойдёт наибольшее сближение объекта с Землёй. Но он всё равно будет очень далеко – 269 миллионов километров, это почти два расстояния от Земли до Солнца. Это так далеко, что говорить о каком-то влиянии на Землю, делать выводы о каких-то последующих событиях не приходится», - успокоил общественность астроном.

Ученый также отметил, что несмотря на высокую скорость космического тела (около 55 километров в секунду), ее траектория меняется крайне медленно - примерно на 100 тысяч километров в день, что в космических масштабах является очень небольшой величиной. После пролета мимо Земли 3I/ATLAS направится в сторону края нашей Солнечной системы и, скорее всего, покинет ее навсегда. По словам Эйсмонта, шанс того, что комета вернется, не превышает «один на миллиард миллиардов».

Ранее сообщалось, что ученые NASA раскрыли тайну межзвездного объекта 3I/ATLAS, о происхождении которого в последние месяцы возникало множество гипотез, в том числе самых невероятных. Его считали инопланетным кораблем-разведчиком, однако позднее астрономы выяснили, что она прилетела из тонкого слоя нашей галактики и в ее ядре много углекислого газа и льда. Оно больше, чем обычно бывает у объектов из Солнечной системы, что может означать, что лед подвергся более высокому влиянию радиации или комета могла образоваться там, где было особенно много углекислого газа.