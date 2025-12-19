МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

До 30 выросло число пострадавших от отравления в пансионате «Долгожитель»

Уточняется, что как минимум один человек погиб.
Тимур Юсупов 19-12-2025 23:36
© Фото: ТРК «Звезда»

Количество пострадавших в пансионате в подмосковном Видном увеличилось до 30 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале, связанном с Министерством здравоохранения Московской области.

Согласно актуальным данным, сейчас из учреждения госпитализировано 27 человек, чье состояние оценивается, как средней степени тяжести и тяжелое. Также сообщается об одном погибшем, в то время, как ранее подмосковный СК докладывал о как минимум трех летальных исходах.

Сейчас всем пострадавшим от массово отравления в частном пансионате «Долгожитель» оказывается медицинская помощь. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы на возбудители острых кишечных инфекций, учреждению выдано предписание провести дезинфекцию. Возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья.

#в стране и мире #Подмосковье #массовое отравление #пансионат #видное
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 