До 30 выросло число пострадавших от отравления в пансионате «Долгожитель»

Количество пострадавших в пансионате в подмосковном Видном увеличилось до 30 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале, связанном с Министерством здравоохранения Московской области.

Согласно актуальным данным, сейчас из учреждения госпитализировано 27 человек, чье состояние оценивается, как средней степени тяжести и тяжелое. Также сообщается об одном погибшем, в то время, как ранее подмосковный СК докладывал о как минимум трех летальных исходах.

Сейчас всем пострадавшим от массово отравления в частном пансионате «Долгожитель» оказывается медицинская помощь. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы на возбудители острых кишечных инфекций, учреждению выдано предписание провести дезинфекцию. Возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья.