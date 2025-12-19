МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Массовое отравление в подмосковном пансионате привело к гибели троих человек

Госпитализированы 15 постояльцев. Возбуждено уголовное дело.
Глеб Владовский 19-12-2025 20:42
© Фото: gsuskmosobl, Telegram

В пансионате подмосковного города Видное произошло массовое отравление, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.

«Поступила информация о том, что в частном пансионате, расположенном в городском округе Видное, постояльцы обратились с жалобами на самочувствие», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что всего было госпитализировано 15 постояльцев заведения с признаками отравления. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом. Точная причина смерти постояльцев будет установлена после проведения исследований.

#в стране и мире #Подмосковье #Уголовное дело #массовое отравление #пансионат
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 