Массовое отравление в подмосковном пансионате привело к гибели троих человек

В пансионате подмосковного города Видное произошло массовое отравление, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ.

«Поступила информация о том, что в частном пансионате, расположенном в городском округе Видное, постояльцы обратились с жалобами на самочувствие», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что всего было госпитализировано 15 постояльцев заведения с признаками отравления. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом. Точная причина смерти постояльцев будет установлена после проведения исследований.