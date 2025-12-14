FT: Лондон отказался от конфискации активов России после саммита ЕС

Великобритания отказалась от самостоятельной конфискации российских активов после прошедшего саммита ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Британское правительство исключило собственную попытку использовать около восьми миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов... для оказания помощи Украине», - говорится в материале.

Как отмечает издание, Лондон не собирается действовать без международной поддержки. В то же время он не отказывается от обязательств оказать помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что отказ от конфискации суверенных активов России в пользу Киева стал серьезной неудачей для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые в течение недель продвигали план по использованию замороженных средств в объеме €210 млрд.