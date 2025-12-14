МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жители Видного, где массово отравились старики, рассказали о проблемах с водой

По словам местных жителей, неочищенная вода могла стать причиной госпитализации постояльцев пансионата.
Глеб Владовский 19-12-2025 22:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Часть подмосковного городского округа Видное, где произошло массовое отравление постояльцев пансионата для пожилых, сталкивается с проблемами с водой. Пить ее нельзя, она также может смешиваться с канализационными стоками. Об этом рассказали «Звезде» местные жители.

«Наша вода по оплате идет как техническая... В ней фторидов в 15 раз больше нормы. Ее не то, что пить, поливать растения ею нельзя», - сообщила Ирина Спирева.

По словам очевидцев, в населенном пункте есть несколько пансионатов. При этом неизвестно, являются ли они легальными. Кроме того, непонятно, откуда они берут воду и является ли она качественной.

По данным подмосковного Минздрава, число пострадавших в результате массового отравления составило 30 человек. Погиб один постоялец.

Ранее в Следкоме заявили о 15 госпитализированных и трех погибших. Точная причина трагедии не установлена.

#вода #наш эксклюзив #массовое отравление #пансионат #видное
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 