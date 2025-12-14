Жители Видного, где массово отравились старики, рассказали о проблемах с водой

Часть подмосковного городского округа Видное, где произошло массовое отравление постояльцев пансионата для пожилых, сталкивается с проблемами с водой. Пить ее нельзя, она также может смешиваться с канализационными стоками. Об этом рассказали «Звезде» местные жители.

«Наша вода по оплате идет как техническая... В ней фторидов в 15 раз больше нормы. Ее не то, что пить, поливать растения ею нельзя», - сообщила Ирина Спирева.

По словам очевидцев, в населенном пункте есть несколько пансионатов. При этом неизвестно, являются ли они легальными. Кроме того, непонятно, откуда они берут воду и является ли она качественной.

По данным подмосковного Минздрава, число пострадавших в результате массового отравления составило 30 человек. Погиб один постоялец.

Ранее в Следкоме заявили о 15 госпитализированных и трех погибших. Точная причина трагедии не установлена.