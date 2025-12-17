МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил о готовности РФ решать возникшие проблемы мирным путем

Глава государства подчеркнул, что Москва заинтересована в выстраивании равноправного сотрудничества как с США, так и с Евросоюзом.
17-12-2025 15:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова решать возникающие проблемы мирным путем. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов», - отметил глава государства во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин подчеркнул, что в Кремле хотят выстраивать равноправное сотрудничество как с США, так и с Евросоюзом. Кроме того, он напомнил, что Москва ведет активный диалог с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что американская администрация демонстрирует готовность решать проблемы мирным путем

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Россия #Минобороны России #сша #Владимир Путин #мирное урегулирование
