Путин заявил о готовности РФ решать возникшие проблемы мирным путем

Россия готова решать возникающие проблемы мирным путем. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов», - отметил глава государства во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин подчеркнул, что в Кремле хотят выстраивать равноправное сотрудничество как с США, так и с Евросоюзом. Кроме того, он напомнил, что Москва ведет активный диалог с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что американская администрация демонстрирует готовность решать проблемы мирным путем.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.