МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер пермский людоед Михаил Малышев

Смерть наступила во время визита к терапевту.
Глеб Владовский 19-12-2025 21:02
© Фото: Pogiba Aleksandra, news.ru, Globallookpress

Умер пермский преступник-людоед Михаил Малышев. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев.

«Около полудня 19 декабря Малышев пришел на прием к терапевту в поликлинику № 2... В фойе ему внезапно стало плохо, и он упал на пол», - говорится в материале.

По словам очевидцев, к 65-летнему Малышеву прибежали врачи и попытались реанимировать его, но не успели. Как отмечает издание, причиной смерти стал цирроз печени.

Малышев стал известен после того, как он убил и съел двух человек, а также держал в рабстве молодую студентку. Кроме того, ему приписывают убийства сотен кошек и собак.

#в стране и мире #врачи #пермь #людоед #Михаил Малышев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 