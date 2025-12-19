Умер пермский людоед Михаил Малышев

Умер пермский преступник-людоед Михаил Малышев. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев.

«Около полудня 19 декабря Малышев пришел на прием к терапевту в поликлинику № 2... В фойе ему внезапно стало плохо, и он упал на пол», - говорится в материале.

По словам очевидцев, к 65-летнему Малышеву прибежали врачи и попытались реанимировать его, но не успели. Как отмечает издание, причиной смерти стал цирроз печени.

Малышев стал известен после того, как он убил и съел двух человек, а также держал в рабстве молодую студентку. Кроме того, ему приписывают убийства сотен кошек и собак.