МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК: «пермский людоед» не имеет отношения к смерти своего соседа

По итогам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что мужчина 1955 года рождения скончался от ишемической болезни сердца. Местные жители называют его собутыльником «людоеда» Михаила Малышева.
Сергей Дьячкин 2025-10-29 12:14:49
© Фото: Pogiba Aleksandra, news.ru, Global Look Press

Сосед «пермского людоеда» Михаила Малышева умер от естественных причин, и его смерть не связана с криминалом. Об этом сообщили «Звезде» в региональном Следственном комитете.

Вчера в квартире Малышева на улице Маршала Рыбалко нашли труп. Следователи следственного отдела по Кировскому району краевого управления СКР провели проверку. Они установили, что «людоед» не имеет отношения к вчерашней смерти. В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что мужчина 1955 года рождения скончался от ишемической болезни сердца.

Местные жители утверждают, что покойный был соседом и собутыльником Малышева. Его тело могло пролежать в квартире несколько дней. На кадрах из соцсетей видно полицию, которая стоит, предположительно, у дома «людоеда».

После выхода на свободу Малышев некоторое время работал в приюте для животных. Об этом рассказала хозяйка приюта. По ее словам, он занимался уборкой территории и резал на кухне мясо для собак, за время волонтерства хорошо зарекомендовал себя и никогда не проявлял агрессии. Хозяйка приюта отмечала, что «людоеда» обеспечивали обедом, поэтому он «не смотрел на собак голодными глазами».

«Пермский людоед» совершил как минимум два убийства в период с 1997 по 1998 год. Следствие подозревало его в совершении восьми убийств. Суд над Малышевым состоялся в 2002 году, его посадили на 25 лет. При этом он прошел принудительное психиатрическое лечение и освободился из колонии в октябре 2022 года.

Своих жертв Малышев после убийств расчленял, а части тела употреблял в пищу, из-за чего и получил свое прозвище в СМИ и правоохранительных органах. Причиной своих преступлений сам «людоед» называл изменения личности из-за алкоголизма. Он утверждал, что последние несколько лет перед арестом выпивал до пяти бутылок водки в день, испытывал приступы белой горячки и в момент убийств находился в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

#следствие #пермь #маньяк #каннибал #проверка ск #людоед
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 