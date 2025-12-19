МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сломавший руку Сафонов поблагодарил россиян за слова поддержки

Россиянин признался, что «дарит этот праздник» победы нашей стране.
Глеб Владовский 19-12-2025 19:30
© Фото: IMAGO, NOUSHAD THEKKAYIL, Globallookpress © Видео: rfsruofficial, Telegram

Сломавший во время серии пенальти руку вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поблагодарил россиян за слова поддержки. Видеообращение опубликовал в своем Telegram-канале Российский футбольный союз.

«Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу поддержку... Это то, что помогает мне не останавливаться и продолжать двигаться вперед», - сказал спортсмен.

Сафонов отметил, что за последние два дня получил «тонну сообщений» со словами поддержки. Кроме того, он признался, что «дарит этот праздник» победы России.

Напомним, 18 декабря в Катаре завершился финальный матч за Межконтинентальный кубок по футболу между ПСЖ и обладателем Кубка Либертадорес «Фламенго». Основное время встречи закончилось вничью 1:1. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, в которой российский голкипер парижан Матвей Сафонов отразил четыре удара подряд и добыл кубок своей команде. В ходе отражения голов спортсмен получил перелом руки.

#в стране и мире #вратарь #благодарность #пенальти #Матвей Сафонов
