Путин встретился с волонтерами колл-центра после прямой линии

Главу государства встретил руководитель колл-центра и провел его к группе волонтеров.
Глеб Владовский 19-12-2025 18:27
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин провел встречу с волонтерами после прошедшей прямой линии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главу государства встретил руководитель колл-центра, который принимал обращения от россиян. Он проводил Путина к волонтерам, работавшим в центре во время прямого эфира.

«В московском Гостином Дворе собрались члены движения "Народный фронт "За Россию", сотрудники "Ростелекома" и "Сбербанка", взявшие на себя обязательства по сбору вопросов и обращений», - пишет 360.ru.

Напомним, трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» длилась 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил более чем на 80 вопросов.

