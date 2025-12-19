Путин отметил, что России нужны отечественные самолеты

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил, что стране совершенно точно нужны отечественные самолеты.
«Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты», - сказал глава государства.
По его словам, создание авиации - это высокотехнологичное производство, которое требует очень большой кооперации.
«Обязательно всем этим будем заниматься», - подчеркнул Путин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия способна принять суверенные решения в авиации.
