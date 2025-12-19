МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин отметил, что России нужны отечественные самолеты

По словам главы государства, создание авиации требует очень большой кооперации.
Игнат Далакян 19-12-2025 16:05
© Фото: Пресс-служба ОАК, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил, что стране совершенно точно нужны отечественные самолеты.

«Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты», - сказал глава государства.

По его словам, создание авиации - это высокотехнологичное производство, которое требует очень большой кооперации. 

«Обязательно всем этим будем заниматься», - подчеркнул Путин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия способна принять суверенные решения в авиации.

 

