Мишустин: РФ способна принять суверенные решения в авиации

Глава кабмина РФ также принял участие в открытии обновленных аэропортов в трех городах страны.
Глеб Владовский Олег Калинобродский 21-11-2025 01:29
© Фото: Boris Roessler, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Россия является страной, которая способна принимать суверенные решения по авиации. Такое заявление сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«РФ - одна из стран, которая способна на суверенное решение в области авиации», - подчеркнул он, выступая на выставке «Транспорт России».

Глава кабмина РФ также принял участие в открытии трех обновленных воздушных гаваней. В Мурманске и Ижевске заработали новые терминалы аэропортов. В Грозном - новый командно-диспетчерский пункт.

Ранее Мишустин заявлял, что первое беспилотное такси может начать работать в Москве уже в 2026 году.

#авиация #в стране и мире #михаил мишустин #Кабмин РФ #транспорт россии
