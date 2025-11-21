Мишустин: РФ способна принять суверенные решения в авиации

Россия является страной, которая способна принимать суверенные решения по авиации. Такое заявление сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«РФ - одна из стран, которая способна на суверенное решение в области авиации», - подчеркнул он, выступая на выставке «Транспорт России».

Глава кабмина РФ также принял участие в открытии трех обновленных воздушных гаваней. В Мурманске и Ижевске заработали новые терминалы аэропортов. В Грозном - новый командно-диспетчерский пункт.

Ранее Мишустин заявлял, что первое беспилотное такси может начать работать в Москве уже в 2026 году.