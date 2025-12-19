Президент заявил, что его успехи не отделены от успехов страны

Президент России Владимир Путин заявил, что его личные успехи не отделены от успехов страны. Об этом он сообщил на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии.

«Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу с утра до ночи», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что необходимо правильно относиться к тому, что не получается у человека. Кроме того, он призвал делать из ошибок выводы.

Ранее Путин рассказал, что уже несколько ветеранов СВО работают в администрации президента. Он подчеркнул, что у них «все получается». По его словам, передавать в их руки судьбу страны не страшно.