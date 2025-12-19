МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент заявил, что его успехи не отделены от успехов страны

Глава государства также призвал делать выводы из ошибок.
Глеб Владовский 19-12-2025 16:18
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что его личные успехи не отделены от успехов страны. Об этом он сообщил на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии.

«Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу с утра до ночи», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что необходимо правильно относиться к тому, что не получается у человека. Кроме того, он призвал делать из ошибок выводы.

Ранее Путин рассказал, что уже несколько ветеранов СВО работают в администрации президента. Он подчеркнул, что у них «все получается». По его словам, передавать в их руки судьбу страны не страшно.

#Россия #Владимир Путин #ошибки #Успехи #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 