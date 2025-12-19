МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Журналист из Екатеринбурга сделал предложение девушке на прямой линии Путина

Двадцатитрехлетний молодой человек пришел с плакатом «Хочу жениться» на прямую линию с президентом России.
Игнат Далакян 19-12-2025 15:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Журналист из Екатеринбурга сделал своей девушке предложение на прямой линии с Владимиром Путиным. На мероприятие 23-летний Кирилл Бажанов пришел с плакатом «Хочу жениться». 

«Я знаю, что моя девушка сейчас смотрит прямую линию... Олечка, выходи за меня замуж!» - сказал он, после того, как ему предоставили слово.

По словам молодого человека, он был бы рад видеть российского лидера на своей свадьбе.

Глава государства отметил, что автор вопроса уже одет как на торжество. Путин быстро высчитал, что молодой человек встречается с девушкой с 15 лет и одобрил это, проведя параллель с традициями Кавказа.

«У народов Кавказа есть хорошая традиция - они женят и выдают замуж своих детей достаточно в раннем возрасте. Надо бы брать с них пример», - сказал Владимир Путин.

Ранее президент России заявил, что рождение детей должно стать модным. По мнению главы государства, нужно, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства.

 

#свадьба #предложение #Итоги года с Владимиром Путиным
