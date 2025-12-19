Путин считает, что рождение детей должно стать модным

Президент России считает, что рождение детей должно стать модным.

«Нужно, конечно, чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства, счастье отцовства», - сказал глава государства.

Он также призвал деятелей культуры делать все, чтобы пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

«Прошу вас, всегда думайте об этом, разворачивайте все то, о чем вы говорите, пишите, показываете», - обратился к ним Путин.

Российский лидер отметил, что семья не должна при этом чувствовать снижение уровня достатка после появления ребенка. Владимир Путин подчеркнул, что важным является не только материальное состояние семьи, но и внутреннее, духовное благополучие родителей.

Ранее российское правительство одобрило законопроект о кредитных каникулах за рождение ребенка. Речь идет о льготном периоде в размере до шести месяцев при рождении или усыновлении первого ребенка и о периоде не более 18 месяцев при втором ребенке.