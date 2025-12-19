МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин считает, что рождение детей должно стать модным

По мнению главы государства, нужно, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства.
Игнат Далакян 19-12-2025 14:41
© Фото: Яков Андреев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России считает, что рождение детей должно стать модным.

«Нужно, конечно, чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства, счастье отцовства», - сказал глава государства. 

Он также призвал деятелей культуры делать все, чтобы пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

«Прошу вас, всегда думайте об этом, разворачивайте все то, о чем вы говорите, пишите, показываете», - обратился к ним Путин.

Российский лидер отметил, что семья не должна при этом чувствовать снижение уровня достатка после появления ребенка. Владимир Путин подчеркнул, что важным является не только материальное состояние семьи, но и внутреннее, духовное благополучие родителей.

Ранее российское правительство одобрило законопроект о кредитных каникулах за рождение ребенка. Речь идет о льготном периоде в размере до шести месяцев при рождении или усыновлении первого ребенка и о периоде не более 18 месяцев при втором ребенке.

