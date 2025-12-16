ГД приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер MAX

В России домовые чаты теперь обязаны перейти на мессенджер MAX. Соответствующий закон приняли на пленарном заседании Госдумы РФ.

Согласно законопроекту, порядок взаимодействия определит Минстрой России. Ожидается, что таким образом удастся решить проблему с идентификацией участников при удаленном проведении общих собраний собственников жилплощади.

Кроме того, законопроект будет включать протоколы об избрании членов совета дома.

Ранее сообщалось, что пользователи MAX получат доступ к электронным версиям своих основных документов прямо в профиле.