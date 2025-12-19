Путин выразил надежду, что повышение утильсбора на авто будет не вечным

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение утильсбора на автомобили будет не вечным. Об этом он сообщил на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии.

«Надеюсь, что и эта мера будет невечной, и выбор у наших граждан будет более широким», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что повышение утильсбора касается граждан с хорошими доходами из крупных городов. Кроме того, это должно поддержать отечественный автопром.

Ранее Путин заявил, что иногда сам ездит за рулем инкогнито, но это бывает очень редко. Таким образом, он уточнил свои слова на встрече с членами СПЧ о том, что иногда ездит по Москве «по-тихому», без кортежа.