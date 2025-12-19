МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин выразил надежду, что повышение утильсбора на авто будет не вечным

Глава государства подчеркнул, что повышение утильсбора касается граждан с хорошими доходами из крупных городов.
Глеб Владовский 19-12-2025 15:25
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение утильсбора на автомобили будет не вечным. Об этом он сообщил на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии.

«Надеюсь, что и эта мера будет невечной, и выбор у наших граждан будет более широким», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что повышение утильсбора касается граждан с хорошими доходами из крупных городов. Кроме того, это должно поддержать отечественный автопром.

Ранее Путин заявил, что иногда сам ездит за рулем инкогнито, но это бывает очень редко. Таким образом, он уточнил свои слова на встрече с членами СПЧ о том, что иногда ездит по Москве «по-тихому», без кортежа.

#Россия #Автомобили #утильсбор #российский автопром #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 