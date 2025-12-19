Путин: атаки Киева на танкеры не приведут к результату и не нарушат поставки

Атаки украинской стороны на российские танкеры и объекты гражданской инфраструктуры не способны сорвать поставки и не приведут к ожидаемому эффекту, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

«Утилитарная цель на самом деле. Повысить страховые взносы. Это не приведет к ожидаемому результату в конце концов. Не нарушит никаких поставок», - заверил глава государства, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

По словам Путина, такие атаки лишь создают дополнительные риски и угрозы.

Президент подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре и некомбатантам заслуживают самого жесткого осуждения. Он напомнил, что российские вооруженные силы регулярно наносят ответные удары, которые, по его словам, несопоставимы по точности и мощности с действиями украинской стороны.

Комментируя возможные угрозы блокады Калининградской области, Путин заявил, что рассчитывает на недопущение подобных сценариев. Вместе с тем он подчеркнул: в случае возникновения таких угроз Россия будет их уничтожать, а подобные шаги способны привести к резкой эскалации конфликта и расширению его масштабов.