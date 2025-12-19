МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: атаки Киева на танкеры не приведут к результату и не нарушат поставки

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Звезда», глава государства отметил, что подобные действия носят в том числе утилитарный характер - направлены на запугивание и рост страховых взносов, однако в конечном итоге не нарушат экспортные поставки. По словам Путина, такие атаки лишь создают дополнительные риски и угрозы.
Андрей Аркадьев Константин Коковешников 19-12-2025 15:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Атаки украинской стороны на российские танкеры и объекты гражданской инфраструктуры не способны сорвать поставки и не приведут к ожидаемому эффекту, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

«Утилитарная цель на самом деле. Повысить страховые взносы. Это не приведет к ожидаемому результату в конце концов. Не нарушит никаких поставок», - заверил глава государства, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

По словам Путина, такие атаки лишь создают дополнительные риски и угрозы.

Президент подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре и некомбатантам заслуживают самого жесткого осуждения. Он напомнил, что российские вооруженные силы регулярно наносят ответные удары, которые, по его словам, несопоставимы по точности и мощности с действиями украинской стороны.

Комментируя возможные угрозы блокады Калининградской области, Путин заявил, что рассчитывает на недопущение подобных сценариев. Вместе с тем он подчеркнул: в случае возникновения таких угроз Россия будет их уничтожать, а подобные шаги способны привести к резкой эскалации конфликта и расширению его масштабов.

#в стране и мире #танкеры #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 