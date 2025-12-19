Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова немедленно прекратить боевые действия при обеспечении условий безопасности. Он сказал это на программе «Итоги года», отвечая на вопросы журналистов и граждан.

«Мы готовы прекратить эти боевые действия немедленно. При обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу», - подчеркнул Путин.

Владимир Путин отметил, что, объединив усилия и дополняя друг друга, Россия и Европа могли бы процветать, а их совокупный потенциал превысил бы американский. Он добавил, что Москва готова к сотрудничеству с европейскими странами.

Также Путин подчеркнул, что новых спецопераций не будет, если к Российской Федерации будут относиться с уважением. В качестве примера того, чего с Россией делать нельзя, Владимир Путин привел известный обман с расширением НАТО на восток.