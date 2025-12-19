МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: РФ готова прекратить боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности

Владимир Путин заметил, что никаких новых спецопераций не будет, если Россию будут уважать и не станут обманывать.
Тимур Шерзад 19-12-2025 14:54
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия готова немедленно прекратить боевые действия при обеспечении условий безопасности. Он сказал это на программе «Итоги года», отвечая на вопросы журналистов и граждан.

«Мы готовы прекратить эти боевые действия немедленно. При обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу», - подчеркнул Путин.

Владимир Путин отметил, что, объединив усилия и дополняя друг друга, Россия и Европа могли бы процветать, а их совокупный потенциал превысил бы американский. Он добавил, что Москва готова к сотрудничеству с европейскими странами.

Также Путин подчеркнул, что новых спецопераций не будет, если к Российской Федерации будут относиться с уважением. В качестве примера того, чего с Россией делать нельзя, Владимир Путин привел известный обман с расширением НАТО на восток.

#в стране и мире #боевые действия #СВО #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 