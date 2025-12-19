Депутат Пискарев объяснил, кого будут поражать в правах за бегство из России

В Государственной думе Российской Федерации в первом чтении приняли законопроект об ограничении прав покинувших страну граждан, осужденных по уголовным и некоторым административным статьям. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в беседе со «Звездой» рассказал, против кого именно направлен данный закон и как он поможет усложнить жизнь предателям своей Родины.

Чиновник объяснил, что нововведения будут применяться в отношении тех, кто совершил преступления на территории Российской Федерации, а после сбежал из страны.

«Вина доказана. Есть приговор в отношении лица. А он находится за границей. Его нам не выдают. Он там живет, радуется жизни. Находится под попечительством отдельных натовских стран. И, на мой взгляд, самый главный принцип неотвратимого наказания здесь не работает. Это несправедливо. Тем более многие из них имеют в России свой бизнес. Они продают имущество, продают машины, квартиры, сдают в аренду. Имеют доли разные в коммерческих структурах, деньги получают. И многие из них имеют приговоры не за хулиганство или бытовое какое-нибудь преступление. Это серьезные преступления. Это преступления тяжкие, особо тяжкие», - жестко отметил Пискарев.

Согласно приведенным депутатом цифрам, сегодня в международном розыске находится 10 593 граждан России, из которых 5 839 лица причастны к совершению террористической деятельности, 1200 обвиняется в убийствах, 780 в незаконном сбыте наркотиков и 300 в коррупции и махинациях в кредитно-финансовой сфере - то есть те люди, кто обманули граждан РФ или государство и убыли за границу раньше, чем их успели задержать.

При этом, учитывая то, что вина этих преступников является доказанной, страны Запада отказываются выдавать их России. Чаще всего беглые преступники оседают в Польше, Германии, Австрии, Румынии, Чехии, Швеции и Канаде.

«Они не выдают их. Они у себя держат террористов, мошенников, насильников, убийц. Для чего? Для чего они у себя держат вот этот контингент криминалов? Значит они им нужны. Нужны их навыки. Они их прикрывают. Я назвал там Польшу, Германию, Чехию - они известны своими русофобскими проявлениями. И вот они их используют. Вспомните историю. Ведь во время Великой Отечественной войны спецслужбы нацистской Германий нанимали для выполнения спецзаданий на территории СССР бандитов, всякий оголтелый криминалитет. Их набирали в школы для разведчиков, где их обучали терактам и диверсиям. Время идет, а методики остались те же», - считает чиновник.

Уточняется, что Генпрокуратура РФ будет вести публичный список данных граждан, аналогичный списку иноагентов и запрещенных в России организаций. По мнению Пискарева, важнее всего в этой ситуации добиться того, чтобы в отношении данных индивидов восторжествовал принцип неотвратимости наказания, и условия для их жизни за границей были бы «не лучше, чем в местах лишения свободы».