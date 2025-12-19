МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: семья не должна чувствовать снижение достатка из-за рождения ребенка

Глава государства подчеркнул, что рождение детей должно быть модным.
Глеб Владовский 19-12-2025 14:29
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Рождение ребенка не должно вызывать чувство снижения достатка в семье. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

«Семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер выразил мнение, что рождение детей должно становиться модным. Люди должны понимать счастье материнства и отцовства.

Ранее Путин заявил, что у народов на территории России общие традиционные ценности. Это становится особенно явным в период проведения специальной военной операции.

