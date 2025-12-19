МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: у народов России общие традиционные ценности

Это становится особенно явным на СВО.
Дима Иванов 19-12-2025 13:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У народов РФ общие традиционные ценности - это становится особенно явным в период проведения СВО, заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

«У нас общие ценности - вот что главное, вот что нас объединяет. Общие ценности традиционные у всех народов Российской Федерации», - сказал Путин.

В ходе проведения специальной военной операции это становится особенно важным и понятным, подчеркнул президент.

Владимир Путин поделился деталями разговора командиров подразделений ВС РФ разных национальностей по телефону.

«Он взял трубку и говорит: “Привет, брат!”. Вот в такой ситуации это дорогого стоит. Вот в этом и проявляется единство народов Российской Федерации. И мы будем это укреплять», - подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин рассказал, что иногда сам ездит за рулем по Москве без сопровождения, но это бывает очень редко.

#в стране и мире #Владимир Путин #традиционные ценности #Итоги года с Владимиром Путиным
