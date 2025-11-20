МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россия передала Украине 1 000 тел боевиков ВСУ

Взамен украинская сторона передала Российской Федерации 30 тел погибших военнослужащих ВС РФ.
Андрей Аркадьев 20-11-2025 13:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия передала Украине 1 000 тел погибших украинских военнослужащих в рамках действующих стамбульских договоренностей. Об этом сообщил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, украинская сторона в тот же день передала России 30 тел российских военнослужащих. Другие детали процедуры обмена и место ее проведения источник не уточнил.

Россия и Украина периодически обмениваются телами погибших. Так, 23 октября был также произведен обмен, при котором Киев получил 1 000 тел, а Москва - 31.

Достигнутые в начале лета стамбульские договоренности предусматривают в том числе механизм передачи тел погибших сторон, а также обмены пленными и тяжелоранеными.

#ВС РФ #ВСУ #тела #обмен
