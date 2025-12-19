МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин назвал опасным госрегулирование рыночных цен

Владимир Путин отметил, что, когда государство пытается регулировать цены, возникает дефицит.
Тимур Шерзад 19-12-2025 14:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что считает опасным государственное регулирование рыночных цен. 

«Регулирование государством цен на рынке - сложная история и очень опасная, потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар», - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов и граждан в ходе программы «Итоги года».

Говоря о задаче сделать более доступной рыбу для жителей России, которая и прозвучала в заданном вопросе, президент заметил, что косвенные меры могут быть более эффективны.

Владимир Путин привел в пример усилия по улучшению логистики, чтобы продукция с Дальнего Востока могла быстрее и дешевле попадать в другие регионы страны и создавать конкуренцию на рынке. Также Путин предположил, что дать сильный эффект может строительство рыболовных судов. 

