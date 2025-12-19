МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рост российского ВВП в 2025 году составил 1%

Это связано с действиями правительства и ЦБ по таргетированию инфляции.
Дима Иванов 19-12-2025 12:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Рост ВВП в 2025 году в России составляет 1%. При этом за последние три года экономика России выросла на 9,7%. В то же время рост в Еврозоне составил всего 1,3%, сказал президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

Невысокий рост экономики в 2025 году связан с осознанными действиями правительства, Центрального банка и руководства страны по таргетированию инфляции, подчеркнул глава государства.

«И нам нужно отметить, что в целом эту задачу удается решать. Потому что была поставлена цель снизить инфляцию до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет меньше - 5,7-5,8%», - сказал Путин.

Снижение темпов роста президент назвал платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей. Глава государства добавил, что рост обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства в 2025 году составил 3,1 и 3,3% соответственно.

#Владимир Путин #инфляция #экономика России #ввп рф #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 