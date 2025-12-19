Рост российского ВВП в 2025 году составил 1%

Рост ВВП в 2025 году в России составляет 1%. При этом за последние три года экономика России выросла на 9,7%. В то же время рост в Еврозоне составил всего 1,3%, сказал президент РФ Владимир Путин на прямой линии.

Невысокий рост экономики в 2025 году связан с осознанными действиями правительства, Центрального банка и руководства страны по таргетированию инфляции, подчеркнул глава государства.

«И нам нужно отметить, что в целом эту задачу удается решать. Потому что была поставлена цель снизить инфляцию до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет меньше - 5,7-5,8%», - сказал Путин.

Снижение темпов роста президент назвал платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей. Глава государства добавил, что рост обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства в 2025 году составил 3,1 и 3,3% соответственно.