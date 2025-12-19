Гонщик NASCAR Биффл и его семья погибли в результате крушения самолета

Гонщик серии NASCAR Грег Биффл и его семья погибли в результате крушения его бизнес-джета в одном из аэропортов Северной Каролины. Об этом сообщил американский конгрессмен Ричард Хадсон.

«Я опустошен потерей Грега, Кристины и их детей, и мое сердце со всеми, кто их любил», - написал Хадсон в соцсети Х.

Ранее сообщалось о крушении самолета, однако не было информации о пассажирах на борту. Согласно последним данным, которые предоставил телеканал WGHP со ссылкой на патрульную службу Северной Каролины, в результате авиакатастрофы погибли семь человек.

Также появились подтверждающие сведения о том, что в самолете находились Биффл с женой, их 14-летняя дочь и пятилетний сын.

Грег Биффл вошел в историю автоспорта как первый гонщик, который завоевал чемпионские титулы в двух ключевых дивизионах NASCAR: Truck Series 2000 года и Xfinity Series 2002 года. Его имя включили в список 75 величайших гонщиков за всю историю ассоциации.