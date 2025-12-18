В США разбился частный самолет гонщика NASCAR Грега Биффла

В американском штате Северная Каролина разбился частный самолет известного гонщика NASCAR Грега Биффла. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Трагедия произошла во время посадки самолета. На борту находились шесть человек. Гибель пятерых пассажиров подтвердили.

По предварительным данным, пассажирами был сам Биффл с супругой и двумя детьми. Информация об их гибели официально не подтверждена.

Грег Биффл вошел в историю автоспорта как первый гонщик, который завоевал чемпионские титулы в двух ключевых дивизионах NASCAR: Truck Series 2000 года и Xfinity Series 2002 года. Его имя включили в список 75 величайших гонщиков за всю историю ассоциации.