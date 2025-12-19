Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова похвалила полицию Финляндии, которая не нашла признаков вмешательства РФ во внутренние дела Хельсинки. Об этом Захарова заявила журналистам на брифинге.

«Было открыто признано, что ситуация с гибридным влиянием в Финляндии остается спокойной, свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые местными журналистами ранее приписывались России, не обнаружено», - сказала дипломат.

Захарова добавила, что проникновение неизвестных на объекты критической инфраструктуры оказалось обычной внутренней преступностью. По ее мнению, полиция справедливо решила не накалять градус антироссийской истерии в стране, который и так зашкаливает.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб уже предупредил, что стране и Европе придется готовиться к миру на Украине не по сценарию Киева. Он призвал ЕС подумать о выработке единой позиции для диалога с российским лидером Владимиром Путиным.