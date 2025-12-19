МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова похвалила финскую полицию за выводы в деле о гибридном влиянии РФ

Правоохранители Суоми не нашли признаков вмешательства России во внутренние дела государства.
Константин Денисов 19-12-2025 00:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова похвалила полицию Финляндии, которая не нашла признаков вмешательства РФ во внутренние дела Хельсинки. Об этом Захарова заявила журналистам на брифинге.

«Было открыто признано, что ситуация с гибридным влиянием в Финляндии остается спокойной, свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые местными журналистами ранее приписывались России, не обнаружено», - сказала дипломат.

Захарова добавила, что проникновение неизвестных на объекты критической инфраструктуры оказалось обычной внутренней преступностью. По ее мнению, полиция справедливо решила не накалять градус антироссийской истерии в стране, который и так зашкаливает.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб уже предупредил, что стране и Европе придется готовиться к миру на Украине не по сценарию Киева. Он призвал ЕС подумать о выработке единой позиции для диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

#Россия #Мария Захарова #МИД РФ #Финляндия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 