Коломойскому грозит пожизненное заключение по делу о заказном убийстве

Бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) грозит пожизненное заключение по делу о заказном убийстве в 2003 году, об этом сообщила СБУ. Специальные службы собрали доказательную базу для обвинения.

«На основании новых материалов следствия ему грозит пожизненное заключение», - говорится в сообщении.

Олигарх был задержан 2 сентября 2023 года по обвинениям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Игорю Коломойскому предъявили новое обвинение в организации умышленного заказного убийства мужчины. По версии следования, бизнесмен хотел отомстить юристу за отказ участвовать в сделке с активами металлургического завода. Четверо уголовников нанесли директору юридической компании многочисленные удары ножом и металлическим прутом, сообщило ведомство. Врачам удалось спасти ему жизнь.