МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Коломойскому грозит пожизненное заключение по делу о заказном убийстве

Прокуратура Украины собрала доказательства вины Игоря Коломойского для пожизненного лишения свободы.
Услада Дубинина 2024-05-08 14:25:40
© Фото: РИА Новости

Бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) грозит пожизненное заключение по делу о заказном убийстве в 2003 году, об этом сообщила СБУ. Специальные службы собрали доказательную базу для обвинения.

«На основании новых материалов следствия ему грозит пожизненное заключение», - говорится в сообщении.

Олигарх был задержан 2 сентября 2023 года по обвинениям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Игорю Коломойскому предъявили новое обвинение в организации умышленного заказного убийства мужчины. По версии следования, бизнесмен хотел отомстить юристу за отказ участвовать в сделке с активами металлургического завода. Четверо уголовников нанесли директору юридической компании многочисленные удары ножом и металлическим прутом, сообщило ведомство. Врачам удалось спасти ему жизнь.

 

#в стране и мире #Коломойский #СБУ #бизнесмен #обвинения #Пожизненное заключение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049