Мелони предложила искать активы РФ не только в Бельгии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что если Евросоюз выберет путь использования замороженных российских активов для помощи Украине, то недальновидно сосредотачиваться только на депозитарии Euroclear в Бельгии.

«Было бы недальновидно сосредотачивать внимание на одной организации, владеющей замороженными суверенными российскими активами - а именно Euroclear, которая базируется в Бельгии, - когда у других стран-партнеров также есть замороженные активы в их финансовых системах», - цитирует речь Мелони в парламенте телеканал RT.

Она подчеркнула, что решения такого юридического, финансового и институционального масштаба, включая возможное использование замороженных активов, должны приниматься лидерами стран Евросоюза.

Мелони отметила, что Италия поддерживает принцип, согласно которому Россия должна нести основные расходы на восстановление Украины, но любой механизм должен иметь твердую правовую основу и не создавать неограниченные обязательства для стран.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий о предоставлении Украине крупного кредита под залог замороженных российских активов, большая часть которых хранится в Euroclear. Бельгия опасается юридических рисков, а ряд стран, включая Италию, настаивают на передаче суверенных активов РФ. Саммит лидеров ЕС, где планируется обсудить этот вопрос, проходит 18-19 декабря.

Ранее Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. По мнению экономиста Никиты Масленникова, этот иск - «четкий и недвусмысленный сигнал» о последствиях властям европейских стран. До этого Бельгия, Болгария, Италия и Мальта одобрили долгосрочную заморозку российских активов. Дальнейшую судьбу так называемого «репарационного кредита» для Украины европейцы будут решать на этой неделе.