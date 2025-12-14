МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Слова Мерца о передаче активов РФ Украине вызвали ожесточенный спор в бундестаге

Депутаты считают, что оказывать помощь Украине уже бессмысленно, и эти расходы ложатся бременем на плечи налогоплательщиков.
Дарина Криц 18-12-2025 06:59
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Globallookpress

Заседание в немецком парламенте окончилось громкой перепалкой, когда депутаты начали обсуждать заявление федерального канцлера Фридриха Мерца об участи замороженных активов России. В частности, он намерен добиваться их передачи Украине. В зале пленарных заседаний на этот счет начались прения между представителями правящего блока ХДС/ХСС и АдГ - оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии».

Так, сопредседатель АдГ Тино Хрупалла обвинил Мерца в разжигании украинского конфликта такими заявлениями.

«Следуя девизу "Чужими деньгами легко управлять", федеральный канцлер незаконно реализует свой агрессивный план по изъятию российских активов и их передаче Украине», - сказал он во время заседания бундестага.

Также Хрупалла выразил мнение, что, несмотря на поддержку, Украина уже не сможет победить в этом противостоянии с Россией. Он снова обрушился с обвинениями в адрес Мерца, сказав, что поставки оружия и военная помощь киевскому режиму легли долгом в 70 миллиардов евро на плечи налогоплательщиков Германии. Кроме этого, депутат возмутился возможным участием армии в составе так называемого иностранного воинского контингента на Украине. Планы по его размещению активно обсуждаются между США и Европой.

«И еще 11,5 миллиарда евро выделено на поддержку Украины в следующем бюджете. Плюс еще и выплаты беженцам с Украины в размере шести миллиардов евро в год», - добавил сопредседатель АдГ.

Ему парировал председатель земельной группы парламентской фракции ХСС Александр Хоффманн. Он начал громко кричать и обвинять Хрупаллу в отстаивании интересов Соединенных Штатов. Хоффманн заявил, что Вашингтон также заинтересован в получении доступа к российским активам или хочет иметь прибыль от фонда восстановления Украины.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что российские национальные активы останутся замороженными в Евросоюзе до определенного срока, как минимум до окончания украинского конфликта. Она добавила, что до принятия странами ЕС иного решения и до получения украинской стороной компенсации ущерба активы ЦБ РФ не могут быть извлечены со счетов.

