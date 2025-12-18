Трамп в своей долгожданной речи не упомянул Венесуэлу и Украину

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американцам не упомянул ни конфликт на Украине, ни ситуацию вокруг Венесуэлы - вместо этого глава государства поздравил нацию с наступающим Новым годом и Рождеством.

Вечером в среду 17 ноября американский журналист Такер Карлсон поделился информацией из своих источников, близких к Конгрессу США, что на своем грядущем выступлении Трамп объявит о начале войны с Венесуэлой. Напряженность в регионе в последнее время достигла критических показателей, а американские военные уже совершали нападения на венесуэльские суда в Карибском море, из-за чего заявления Карлсона многие восприняли всерьез.

Тем не менее, в своей речи президент Соединенных Штатов лишь отчитался об успехах своей администрации за уходящий год, к которым он причислил остановку инфляции, рост зарплат и падение цен. По словам Трампа, сегодня Америка сильна, как никогда, и снова уважаема на мировой арене.

В конце он поздравил американцев с наступающими праздниками. Ни Венесуэла, ни Украина за время выступления ни разу упомянуты не были.

Ранее стало известно, что Венесуэла отправила запрос в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой провести заседание по вопросу «продолжающейся агрессии США» в адрес республики.