Венесуэла направила в СБ ООН запрос о проведении заседания из-за агрессии США

Венесуэла отправила запрос в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой провести заседание по вопросу «продолжающейся агрессии США» в адрес республики. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

По информации, полученной изданием «РИА Новости» от председательствующей в Совбезе ООН миссии Словении, сейчас в организации ведется подготовка к запланированному на следующий вторник заседанию.

«Председатель подтверждает, что получил письмо от Венесуэлы и находится в процессе консультаций с членами Совета Безопасности», – заявили в миссии.

Ранее в СМИ появлялось множество слухов о готовящейся войне США против Венесуэлы. Так, американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен получить назад «похищенные» Каракасом права на нефть.