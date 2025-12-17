Эксперт предостерег россиян от обмана на «срочных скидках» под Новый год

В предновогодний период мошенники особенно активно применяют методы социальной инженерии и создают поддельные интернет-сайты, чтобы обманывать граждан, рассказал RT специалист по кибербезопасности Никита Блисс.

Основные уловки включают звонки якобы от имени популярных магазинов или служб доставки, а также фальшивые электронные письма и SMS от известных онлайн-ретейлеров с обещаниями эксклюзивных скидок на новогодние подарки.

«При переходе на поддельный сайт пользователи попадают в ловушку - либо передают данные от личного кабинета какого-либо сайта, где мошенники могут воспользоваться привязанными к аккаунту банковскими картами, либо разглашают личные данные, которые в будущем могут быть использованы для новой атаки», - сказал Блисс.

Эксперт рекомендовал проявлять повышенную осторожность при получении сообщений о «срочных акциях» и всегда проверять подлинность сайтов перед вводом личной информации. Кроме того, Блисс порекомендовал установить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах.

Ранее в МВД предупредили о схеме мошенничества с новогодними путевками.