Нутрициолог Яблокова: фрукты в зимний сезон не приносят никакой пользы

Причиной этому служит долгая транспортировка и обработка химикатами.
Тимур Юсупов 18-12-2025 04:30
© Фото: Ulrich Perrey, dpa, Global Look Press

Многие, считающиеся полезными фрукты, зимой теряют все свои ценные свойства, из-за чего их покупка и употребление в пищу становятся фактически бессмысленными. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказала нутрициолог Ольга Яблокова.

По словам специалиста, из-за длительного хранения и транспортировки, искусственного дозревания и обработки химикатами большое количество самых различных фруктов и ягод лишаются своих полезных качеств и превращаются в пустую трату денег. Одними из самых бесполезных фруктов зимой считаются внесезонные плоды, которые не растут в российском регионе. Их часто собирают зелеными, так что дозревать им приходится уже по дороге на склад, а это полностью лишает их витаминов С и В.

Помимо прочего, такие фрукты, для придания им более привлекательного вида, приходится обрабатывать химикатами: пестицидами, восковыми покрытиями, фунгицидами и т.д., что также не прибавляет им полезности. Лидерами антирейтинга самых «пустых» фруктов зимой являются клубника, импортные персики и нектарины, а также виноград.

Тем не менее, не все фрукты и ягоды в одинаковой степени бесполезны в холодное время года - некоторые плоды наоборот раскрывают свой потенциал на полную именно зимой. Так, например, хурма поможет получить недостающие витамины, калий, магний, а также укрепить иммунитет и вывести лишнюю жидкость из организма. Цитрусовые станут отличным источником антиоксидантов, улучшат защитные функции организма и поддержат кожу и сосуды в здоровом состоянии. Клетчатку и полезные микроэлементы можно получить из киви, которое также значительно улучшает работу желудочно-кишечного тракта и снижает уровень холестерина. А для нормализации работы сердца лучше всего подойдет гранат.

Ранее врач-эндокринолог из Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказывала о том, какие действия нужно предпринять для быстрого и легкого похудения.

#еда #здоровье #нутрициолог #зима #ягоды #фрукты #польза для организма
