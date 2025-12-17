Врач-эндокринолог расписала план быстрого и эффективного похудения

Эндокринолог-диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Мария Брижан в беседе с изданием aif.ru рассказала, что для быстрого похудания достаточно скорректировать свой режим питания. По словам врача, соблюдение всего нескольких несложных правил позволит в кратчайшие сроки добиться желаемого результата без вреда для организма.

В первую очередь, специалист советует создать дефицит калорий, при этом соблюдая в рационе баланс белков, жиров и углеводов, чтобы не нанести организму вред. Калории следует снижать постепенно, так как резкие изменения спровоцируют лишь сопротивление со стороны тела и снижение интенсивности метаболизма. В таком случае организм «законсервирует» уже накопленные запасы жира и избавиться от них станет в разы труднее.

Оптимальным вариантом, по словам врача, будет снижение калорийности рациона на 500 ккал, а для вычисления более точных и индивидуальных значений стоит воспользоваться формулой Миффлина-Сан Жеора:

Для мужчин BMR (базовый уровень метаболизма) = 10 × масса (кг) + 6.25 × рост (см) − 5 × возраст (лет) + 5 Для женщин BMR = 10 × масса (кг) + 6.25 × рост (см) − 5 × возраст (лет) — 161. Полученные цифры следует умножить на коэффициент физической активности, который составляет 1,4 при очень низких нагрузках, 1,6 при низких, 1,9 при средних и 2,2 при высоких.

Если подсчет калорий кажется слишком сложным и трудозатратным делом, то эндокринолог рекомендует просто снизить жирность потребляемых продуктов и ограничить потребление углеводов в вечернее время суток, особенно простых (сладкое и мучное). Также следует скорректировать режим питания, чтобы каждый день в вашем рационе присутствовали полноценные завтрак, обед и ужин. Ну и не пренебрегайте овощами и несладкими фруктами - их можно есть до 400 грамм.

Стоит отметить, что на метаболизм влияет не только питание: здоровый восьмичасовой сон, умеренные физические нагрузки и отсутствие стресса также положительно влияют на ваш организм. Ну а в случае, если вы хотите более капитально заняться своим здоровьем, то наилучшим вариантом для вас станет консультация с врачом-диетологом.