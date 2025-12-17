МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач-эндокринолог расписала план быстрого и эффективного похудения

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса, не обязательно прикладывать большие усилия.
Тимур Юсупов 17-12-2025 03:44
© Фото: Creativ Studio Heinemann, imageBROKER.com, Global Look Press

Эндокринолог-диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Мария Брижан в беседе с изданием aif.ru рассказала, что для быстрого похудания достаточно скорректировать свой режим питания. По словам врача, соблюдение всего нескольких несложных правил позволит в кратчайшие сроки добиться желаемого результата без вреда для организма.

В первую очередь, специалист советует создать дефицит калорий, при этом соблюдая в рационе баланс белков, жиров и углеводов, чтобы не нанести организму вред. Калории следует снижать постепенно, так как резкие изменения спровоцируют лишь сопротивление со стороны тела и снижение интенсивности метаболизма. В таком случае организм «законсервирует» уже накопленные запасы жира и избавиться от них станет в разы труднее.

Оптимальным вариантом, по словам врача, будет снижение калорийности рациона на 500 ккал, а для вычисления более точных и индивидуальных значений стоит воспользоваться формулой Миффлина-Сан Жеора:

Для мужчин BMR (базовый уровень метаболизма) = 10 × масса (кг) + 6.25 × рост (см) − 5 × возраст (лет) + 5

Для женщин BMR = 10 × масса (кг) + 6.25 × рост (см) − 5 × возраст (лет) — 161.

Полученные цифры следует умножить на коэффициент физической активности, который составляет 1,4 при очень низких нагрузках, 1,6 при низких, 1,9 при средних и 2,2 при высоких.

Если подсчет калорий кажется слишком сложным и трудозатратным делом, то эндокринолог рекомендует просто снизить жирность потребляемых продуктов и ограничить потребление углеводов в вечернее время суток, особенно простых (сладкое и мучное). Также следует скорректировать режим питания, чтобы каждый день в вашем рационе присутствовали полноценные завтрак, обед и ужин. Ну и не пренебрегайте овощами и несладкими фруктами - их можно есть до 400 грамм.

Стоит отметить, что на метаболизм влияет не только питание: здоровый восьмичасовой сон, умеренные физические нагрузки и отсутствие стресса также положительно влияют на ваш организм. Ну а в случае, если вы хотите более капитально заняться своим здоровьем, то наилучшим вариантом для вас станет консультация с врачом-диетологом.

#здоровье #врач #похудение #калории #эндокринология
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 