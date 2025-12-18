МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Новый глава МВД Чехии приказал снять флаг Украины со здания ведомства

Другие министерства пока не последовали примеру правоохранителей.
Константин Денисов 18-12-2025 03:59
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency, Globallookpress

Новый министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар приказал снять флаг Украины со здания ведомства. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД страны Ондржей Кратошка.

«У входа в здание министерства стандартно будут вывешены флаги Чехии и Евросоюза», - сообщил он.

Другие министерства страны пока не последовали примеру МВД. Однако ранее аналогичное решение принял новый спикер палаты депутатов Чехии Томио Окамура, аргументируя его тем, что Чехия должна быть на первом месте.

Этот поступок возмутил депутатов прежней коалиции. В качестве протеста они вывесили снятый украинский флаг в окне одного из кабинетов.

#в стране и мире #Украина #МВД #чехия #флаг
