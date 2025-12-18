МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Места в очереди на границе Эстонии и России продают за 50 евро

Предприимчивые граждане наживаются на ажиотаже возле КПП.
Константин Денисов 18-12-2025 03:37
© Фото: Сергей Степанов, РИА новости

Места в очереди на границе Эстонии с Россией в Нарве продают за 50 евро. Об этом рассказала 360.ru одна из желающих попасть в Ленинградскую область, представившаяся Анастасией.

«Схема выглядит следующим образом: человек занимает место в очереди, делая вид, что сам собирается пересекать границу либо ждет родственника - сестру, брата, дочь, сына и так далее. Когда приезжает человек, для которого было занято место, "продавец" просто исчезает и границу не пересекает», - рассказала женщина.

Ценник можно найти в специализированных чатах. Полсотни евро - стартовая цена.

Некоторые «предприниматели» занимают очередь сразу в нескольких местах, что только затрудняет ее продвижение. Люди вынуждены стоять от 4,5 до восьми часов и даже оставаться ночевать возле КПП, чтобы попасть в Россию.

Об образовании огромной очереди на границе государств стало известно накануне. Жители Эстонии отправляются на новогодние праздники к своим друзьям и родственникам в России.

#Россия #в стране и мире #граница #эстония
