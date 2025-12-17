Огромная очередь из эстонских туристов образовалась на границе с РФ

Туристы из Эстонии начали жаловаться на длинные очереди, образовавшиеся на границе с Россией в районе Нарвы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на очевидцев.

«Люди вынуждены стоять в очереди от 4,5 до восьми часов, а нередко бывает, что многие так и не успевают перейти границу и остаются ночевать», - цитирует слова одной из свидетельниц телеканал.

Отмечается, что ситуацией стали пользоваться «продавцы очереди», которые решили нажиться на туристах. Они предлагают занять более выгодное место за определенную сумму.

Ранее сообщалось, что в Финляндии допустили возможность создания особой экономической зоны в Иматре. Эта инициатива направлена на поддержку экономики юго-восточных регионов страны, пострадавших от закрытия границы с Россией.