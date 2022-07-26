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Гонщик Даниил Квят станет первым россиянином в NASCAR

Анна Касаткина
21:26 26.07.2022
Российский пилот выступит в составе Team Hezeberg.
Гонщик Даниил Квят станет первым россиянином в NASCAR
© Фото: Hoch Zwei, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Российский пилот Даниил Квят дебютирует в Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) в составе Team Hezeberg. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

«Team Hezeberg горда сообщить, что Даниил Квят дебютирует в серии кубков NASCAR на трассе в Индианаполисе в эти выходные», - говорится в публикации.

Международная автомобильная федерация (FIA) в феврале заявила об отмене российского этапа «Формулы-1» и позволила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях только в нейтральном статусе. Квят в марте отказался подписать декларацию FIA в приверженности принципам мира и политического нейтралитета.

Квят - самый успешный российский гонщик в истории «Формулы-1». Он выступал в составе команд чемпионата с 2014 по 2017 годы и с 2019 по 2020 годы. Лучшим достижением гонщика в серии стало 7-е место в общем зачете на Гран-при Венгрии в 2015 году.

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