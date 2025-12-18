Адвокат Кучерена рассказал, как сработает в судах «эффект Долиной»

Адвокат Анатолий Кучерена в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, к каким последствиям и для кого может привести так называемый «эффект Долиной» - вынесения решения Верховным судом РФ в пользу Полины Лурье.

«Безусловно, эффект Долиной существует. Могу сказать, что я, как общественный деятель, получаю достаточно много обращений граждан, которые оказались в такой же ситуации, как Полина Лурье. Поэтому это и назвали эффект Долиной. Благодаря Верховному суду, сейчас все вроде бы встало на свои места. С другой стороны, прав Игорь Краснов, который поручил сделать обзор для того, чтобы понять, что у нас происходит в этой части. В такой же ситуации, как Полина, оказались свыше 100 человек. И сейчас я надеюсь, что суды, которые будут рассматривать эти дела, будут действовать в рамках закона», - сказал Кучерена.

Он добавил, что разбирательство вообще не должно было доходить до Верховного суда, а правильное решение в пользу Лурье должно было быть принято судьей первой инстанции.

Юрист предположил, что в ближайшее время может также выйти новый закон, регулирующий деятельность риэлторов. По его мнению, теперь все аналогичные дела, по которым были приняты ошибочные решения, должны быть пересмотрены.

Кучерена призвал разобраться в каждом конкретном случае, что именно послужило причиной неверного решения - статус одной из сторон или некомпетентность судей.

Ранее пострадавшие от неправильных решений судей по аналогичным делам в беседе со «Звездой» выразили опасения в том, что вердикт по делу Долиной не станет прецедентом для пересмотра их случаев.