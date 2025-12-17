У пострадавших от «схемы Долиной» остались опасения после решения Верховного суда

Обманутые недобросовестными продавцами покупатели квартир в слезах встретили решение Верховного суда РФ по делу Ларисы Долиной. В то же время, у них осталось немало опасений. Ими они поделились в беседе с телеканалом «Звезда».

«Победа Полины Лурье - однозначно радостная новость, но для многих обычных покупателей, которые находятся по-прежнему в судах — это, к сожалению не точка, а многоточие. И нам пока непонятно, как будет применять такая практика в отношении дел простых граждан и будет ли она применяться массово» «Мы остались в полном восторге от справедливости, которая восторжествовала, однако буквально за несколько часов до вынесенного Верховным судом решения Мосгорсуд вынес решение диаметрально противоположное» «Для нас как для покупателей таких квартир новость хорошая, но пока очень рано расслабляться», - так они прокомментировали решение суда оставить квартиру Полине Лурье.

По их словам, различные суды пока продолжают периодически принимать решение в пользу продавцов, утверждающих, что они стали жертвами мошенников.

Напомним, Верховный суд России вынес решение по делу Долиной. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила все решения нижестоящих судов. По решению ВС РФ право собственности на жилплощадь остается за покупательницей Полиной Лурье. В ближайшее время рассмотрят иск о принудительном выселении народной артистки и членов ее семьи.

Лурье назвала день принятия решения судом очень важным и призналась, что очень рада победе.